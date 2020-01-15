Кива знову дивився інтимні фото під час засідання Ради (18+)

Журналісти знову спіймали "на інтимі" народного депутата від Опозиційної платформи – За життя Іллю Киву під час засідання Верховної Ради.

На відео видно, як політик розглядає надіслані інтимні фотографії в месенджері WhatsApp, після чого відкладає телефон осторонь.

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У цей час голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав визначатися і голосувати за один із законопроєктів, винесених на розгляд зали.

Раніше нардеп Ілля Кива потрапив у гучний секс-скандал. Журналісти зняли, як він, будучи в сесійній залі Ради, спілкується з моделлю, яка у нього в смартфоні була підписана як "Юля конкурс краси Одеса", а потім почав активно смикати штани в районі ширінки. Відповідне відео з'явилося в мережі. Пізніше це відео з'явилося також на популярному сайті для дорослих Pornhub.

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