У центрі Києва з'явилася нова скульптура: кияни спантеличені

У центрі Києва на місці колишнього пам'ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка з'явилася нова скульптура. Вона називається Протистояння, і вже викликала в соцмережах бурхливу реакцію.

Цю роботу художник Олексій Золотарьов присвятив Революції гідності. Коричнева сфера встановлена ​​на місці колишнього пам'ятника Леніну. Це місце колись символізувало тоталітарне минуле, а сьогодні є майданчиком для рефлексій сучасних художників.

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Ця інсталяція виграла конкурс на найкращий проєкт експозиції "Ціна свободи", який організував Український кризовий медіа-центр, щоб осмислити і вшанувати пам'ять про Революцію гідності на 5-ту річницю подій Майдану.

За словами творця скульптура Протистояння – це спроба оформити у візуальний образ почуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму. Головним важелем в житті завжди залишається щось, що вище навіть за пам'ять. Таким важелем, який утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним. Куля – як цілісний організм, абсолютна форма, набрала обертів і заплуталася в мільйонах шляхів.

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