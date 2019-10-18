Художник Бенксі відкрив доступ до власного інтернет-магазину з унікальним товаром

Вуличний художник Бенксі відкрив доступ до товарів власного інтернет-магазину. Тепер на веб-сторінці можна придбати офіційний мерч художника і арт-об'єкти, створені ним.

Через обмежену кількість товарів сайт дозволить користувачам залишити заявку лише на один предмет. Система рандомно розподілить право на викуп, після чого щасливчикам запропонують оплатити замовлення протягом 7 днів. Якщо покупець не заплатить за цей час, право на викуп перейде іншій людині.

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Серед предметів можна знайти шолом поліцейського у вигляді диско кулі, подушки з написами "Життя занадто коротке, щоб прислухатися до порад подушок" і футболка, яка пародіює картину Бенксі, яку частково розрізав шредер.

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