У мережі вперше опублікували фото древніх людей

У британському музеї міста Брайтон відкрилася виставка, де представлені бюсти древніх людей. Всі обличчя відтворив судмедексперт зі Швеції Оскар Нільссон.

Для створення облич чоловік використовував деталі черепів, результати аналізів ДНК, результати радіовуглецевого датування і багато іншого. Спочатку Нільссон роздруковував на 3D-принтері копію черепа, а потім, після вивчення всіх доступних даних, починав наносити пластиліном м'язи.

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У своїй роботі судмедексперт відновив обличчя жінки-неандертальця, що жила колись на території Гібралтару, чоловіка-кроманьйонця з Франції. Також він відтворив зовнішність представника залізного віку.

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