Гробниці Тутанхамона знову відкрили для відвідувачів

Після 10-річної реставрації гробниця Тутанхамона в Долині Царів знову відкрита для публіки.

Вчені та реставратори очистили настінні малюнки в знаменитій гробниці, а також встановили систему контролю температури і вологості в приміщенні.

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Через численних відвідувачів в гробниці була занадто висока вологість, а також накопичувався вуглекислий газ. Це сприяло зростанню бактерій, що загрожують настінним розписам. Реставраторам також довелося усувати подряпини і відколи, які були залишені відвідувачами. Ще однією проблемою став пил з взуття і одягу туристів, який накопичувався в нерівностях стін.

Цікаво, що після реставрації на стінах можна як і раніше побачити дивні темні плями, які, судячи з фотографій, були тут вже під час відкриття гробниці археологом Говардом Картером в 1922 році. Вчені припускали, що ці нарости можуть збільшуватися з часом, однак хімічний аналіз показав, що, незважаючи на своє мікробіологічне походження, плями вже давно не становлять загрози для настінного живопису. Оскільки плями потрапили у шар фарби, їх не стали видаляти, щоб не пошкодити малюнки.

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