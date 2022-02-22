У мережі виставили на продаж 50-річний Jaguar з незвичайним двигуном

У Німеччині продається рестомод на основі купе Jaguar E-Type. Класичний спорткар отримав гоночний двигун V12, об'єм якого довели до 8,5 літра. Його потужність складає близько 800 кінських сил. За унікальну машину просять 250 тисяч євро.

На онлайн-майданчику Spartan Horse, який спеціалізується на суперкарах та автомобільній екзотиці, з'явилося оголошення про продаж рестомоду на базі Jaguar E-Type. Розповідаємо, чим особлива ця машина, крім її поважного віку.

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За основу машини взято купе пізнього зразка (так званої третьої серії), виготовлене у 1971 році. Машина, по суті, зібрана довкола нового силового агрегату. Штатно такі Jaguar оснащувалися двигуном V12 5.3 потужністю 272 кінські сили. Але під капот рестомоду встановили гоночний V12 компанії TWR, створений у 80-ті роки для леманівських прототипів Jaguar групи C (XJR-6, XJR-8, XJR-9 або XJR-12).

В основі своїй ці двигуни мали конструкцію серійного мотора Jaguar V12, але їхній робочий об'єм був збільшений до 6,2, 6,5 або 7 літрів. Також використовувалися впуск з індивідуальними дросельними заслінками та система мастила з сухим картером. Потужність гоночних двигунів у пізніх версіях досягала 730 кінських сил.

Проте для рестомоду гоночний двигун доопрацювали: робочий об'єм довели до 8,5 літра завдяки колінвалу зі збільшеним ходом поршня, встановили оригінальні розподільні валки та систему упорскування під управлінням блоку Motec.

Потужність унікального двигуна становить 750 – 800 кінських сил (675 сил на колесах). Максимальний крутний момент – 940 Нм. 12-циліндровий монстр встановлений у парі з механічною 5-ступінчастою коробкою передач, в задньому редукторі – диференціал Quaife, що самостійно блокується. Розгін до 100 кілометрів на годину займає 4,1 секунди, максимальна швидкість перевищує 300 кілометрів на годину.

Через великі розміри двигуна головний гальмівний циліндр довелося перенести за крісло водія. За пасажирським місцем розташовані бензонасоси та фільтри. Отже, рестомод розрахований лише на двох, натомість серійний Jaguar мав посадкову формулу 2 + 2. У багажнику розташований вибуховий бензобак об'ємом 145 літрів, що дає прийнятний запас ходу.

Машина перебуває у Німеччині та має німецьку реєстрацію. На фотографіях видно, що має "історичні" номери для олдтаймерів з літерою "H" наприкінці. Пробіг складає лише 2300 кілометрів. Продавець пропонує унікальний автомобіль за 250 тисяч євро.

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