У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід

Відома супермодель Джіджі Хадід, яка вагітна від співака Зейна Маліка, показала інтер'єр їхньої нової квартири і нарвалася на критику. Не всі користувачі мережі оцінили апартаменти за 10 мільйонів доларів в Нью-Йорку.

Так, зіркова пара купила квартиру в Нью-Йорку на Манхеттені за 10 мільйонів доларів. Інтер'єром п'ятикімнатної квартири займалася сама Джіджі.

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Інтер'єр житла виконаний в еклектичному стилі "богемного шику". Стіни у ванній обклеєні обкладинками журналу New Yorker, а дверцята шаф в кухні заповнені макаронами.

Хадід подякувала креативним друзям за допомогу в створенні інтер'єру своєї мрії і за те, що вони не вважали її ідеї божевільними. Проте деякі підписники зірки все ж розкритикували інтер'єр квартири через зайву недоладність.

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