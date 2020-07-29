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У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід

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Джіджі Хадід - фото 1
Джіджі Хадід / instagram

Відома супермодель Джіджі Хадід, яка вагітна від співака Зейна Маліка, показала інтер'єр їхньої нової квартири і нарвалася на критику. Не всі користувачі мережі оцінили апартаменти за 10 мільйонів доларів в Нью-Йорку.

Так, зіркова пара купила квартиру в Нью-Йорку на Манхеттені за 10 мільйонів доларів. Інтер'єром п'ятикімнатної квартири займалася сама Джіджі.

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Інтер'єр житла виконаний в еклектичному стилі "богемного шику". Стіни у ванній обклеєні обкладинками журналу New Yorker, а дверцята шаф в кухні заповнені макаронами.

Хадід подякувала креативним друзям за допомогу в створенні інтер'єру своєї мрії і за те, що вони не вважали її ідеї божевільними. Проте деякі підписники зірки все ж розкритикували інтер'єр квартири через зайву недоладність.

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418084

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418085

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418086

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418087

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418088

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418089

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418090

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418091

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418092

У мережі висміяли дизайн квартири Джіджі Хадід - фото 418093

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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