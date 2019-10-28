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У мережі висміяли дівчину "без макіяжу" з шаром косметики на обличчі
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Користувачки соцмереж виявили товстий шар косметики на обличчі дівчини "без макіяжу". На пост в Twitter звернули увагу ЗМІ.
Фітнес-тренер Кріс з Флориди опублікував фотографію, яка демонструвала б його бачення природної жіночої краси. На знімку відображена мешканка Парижа Ребека, що лежить на дивані. "Коли я говорю, що мені подобаються натуральні дівчата, які не користуються косметикою, я маю на увазі таких, як вона", – підписав свій пост Кріс.
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Однак жінки нарахували 15 різних б'юті-продуктів на шкірі Ребеки. "Ого! Вона народилася з підводкою? Везуча!", "Ти жартуєш? Вона дуже красива, не зрозумійте мене неправильно, але її обличчя повністю покрите косметикою", "Хто-небудь, скажіть йому правду", – висловилися вони в коментарях.
Більш того, пост, який став вірусним, побачила і сама Ребека. Дівчина ретвітнула запис і прокоментувала його трьома усміхненими смайлами. Пізніше вона зізналася, що їй знадобилося багато косметики, щоб виглядати як на зазначеному фото.
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