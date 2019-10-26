Пара показала фото до й одразу після весілля: молодят не впізнати

Два знімки до і після весілля викликали фурор у мережі. Наречений вирішив показати, які трансформації відбулися з ним і його нареченою буквально за кілька годин.

Хлопець зважився на відважний вчинок – він наочно продемонстрував, що відбувається з молодятами після затяжних веселощів.

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Перший знімок був зроблений перед початком заходу, другий, коли він закінчився, а сталося це ближче до ранку. Ну що ж, слід віддати належне молодому сімейному подружжю, мабуть, їх свято вдалося на славу! Спочатку вони виглядали ідеально – ретельно укладені волосся, підібрані весільні наряди. Але потім їх вже було складно впізнати – розпатлана наречена, що прикриває від втоми очі, наречений без піджака і в пом'ятій сорочці.

Судячи з коментарів користувачів, їм більше сподобалася друга, "жива" і природна фотографія. Деякі стали жартувати, мовляв, тепер молоді люди усвідомили, у що "вляпалися".

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