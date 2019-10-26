Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Пара показала фото до й одразу після весілля: молодят не впізнати

  • 140
Молодята - фото 1
Молодята / popularne

Два знімки до і після весілля викликали фурор у мережі. Наречений вирішив показати, які трансформації відбулися з ним і його нареченою буквально за кілька годин.

Хлопець зважився на відважний вчинок – він наочно продемонстрував, що відбувається з молодятами після затяжних веселощів.

І ще: Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+

Перший знімок був зроблений перед початком заходу, другий, коли він закінчився, а сталося це ближче до ранку. Ну що ж, слід віддати належне молодому сімейному подружжю, мабуть, їх свято вдалося на славу! Спочатку вони виглядали ідеально – ретельно укладені волосся, підібрані весільні наряди. Але потім їх вже було складно впізнати – розпатлана наречена, що прикриває від втоми очі, наречений без піджака і в пом'ятій сорочці.

Судячи з коментарів користувачів, їм більше сподобалася друга, "жива" і природна фотографія. Деякі стали жартувати, мовляв, тепер молоді люди усвідомили, у що "вляпалися".

Пара показала фото до й одразу після весілля: молодят не впізнати - фото 363888

Читайте також: "Буває раз в житті": чоловік під час обіду виявив у страві дещо неймовірне

Джерело: popularne
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
  • 22 жовтня, 16:41
  • 1642
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 653
Привітання з Днем автомобіліста 2019 і прикольні картинки водіям
  • Вчора, 13:05
  • 6967
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл