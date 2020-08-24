Приватну колекцію картин королівської сім'ї вперше покажуть публіці

Приватну колекцію картин королівської сім'ї вперше за останні 200 років покажуть широкій публіці. Серед них є й улюблена робота королеви Єлизавети II.

Як повідомляється, така акція пов'язана з капітальним ремонтом в Букінгемському палаці і необхідністю на час перемістити картини. В результаті частина з них – 65 робіт – будуть представлені в Королівській галереї в лівому крилі палацу з 4 грудня по січень 2022 року.

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Одну з робіт Рембрандта, яка також буде представлена ​​на виставці, "Суднобудівник і його дружина" (1663) – експерти називають улюбленою картиною королеви Єлизавети II. "Це абсолютно дивовижне полотно. Я хочу сказати, що його персонажі буквально відчутні, до них можна доторкнутися. А ще дуже ніжно і трохи глузливо показані відносини між чоловіком і дружиною, через що робота здається дуже сучасною", – поділився думками охоронець колекції Десмонд Шов-Тейлор.

Всього в колекції королівської сім'ї близько семи тисяч живописних робіт, 500 тисяч гравюр і близько 30 тисяч акварелей і малюнків. За словами експертів, її загальна вартість (включаючи фотографії, кераміку, скульптури, рукописи і коштовності) становить близько 13 мільярдів доларів.

Суднобудівник і його дружина

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