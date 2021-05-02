У мережі стали вірусними фото величезної качки, яка живе у кампусі Йоркського університету

На сторінці у Twitter, яка присвячена дитячому письменнику Діку Кінг-Сміту, опублікували фотографію з найвищою качкою у світі, зріст якої нібито становить більше метра. Однак з'ясувало, що на фотографії – 70-сантиметровий птах, на ім'я Long Boi.

Long Boi – це самець виведеної породи індійський бігун, або, як її називали раніше, пінгвінка. Такі птахи стоять як пінгвіни і не ходять перевальцем, а бігають, пише Scopes.

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Тварина вже кілька років живе на території кампуса Йоркського університету. У птиці навіть є свій Instagram, в якому студенти та співробітники університету розповідають про життя Long Boi.

Восени минулого року студентський союз нагородив качку як "Найкращу водоплавну птицю", а через пів року птах отримав почесний ступінь за заслуги перед університетом. Пернатий навіть брав участь в кампанії університету по боротьбі з коронавірусом, проте по-справжньому популярним Лонг Бій став тільки в кінці квітня.

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