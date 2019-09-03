Блогер записує відео з процесом реставрації старих іграшок, які допомагають розслабитися

У травні 2019 року на YouTube з'явився канал Rescue & Restore, де колишній продавець автозапчастин реставрує старовинні іграшки і предмети побуту. Завдяки розслаблюючим роликам без музичного супроводу, де детально показаний процес відновлення антикваріату, він набрав уже понад 600 тисяч підписників.

Блогер живе в США, і йому 33 роки. Раніше він продавав і відновлював автомобільні запчастини, тому у нього збереглося безліч інструментів, потрібних для поточної роботи. Знання з попередньої роботи допомогли йому запустити канал на YouTube.

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Тепер Rescue & Restore став для реставратора повноцінною роботою. Автор каналу збирає по п'ять мільйонів переглядів на роликах і продає мерч. Канал швидко набрав популярність – автор такого не очікував. Він пообіцяв продовжувати знаходити цікаві та унікальні предмети. Це, на його думку, дозволить каналу рости природним шляхом.

У коментарях користувачі, які страждають від підвищеної тривожності, відзначають, що ролики Rescue & Restore допомагають їм заспокоїтися. Інші дивляться відео, тому що вважають увагу до деталей і техніку реставрації справжнім мистецтвом.

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