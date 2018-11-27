У мережі спливло фото щасливої Меган Маркл з колишнім хлопцем

Роман колишньої актриси і зіркового шеф-кухаря спалахнув у 2014-му році.

Вже неможливо уявити Меган Маркл ні з ким, крім Гаррі. Але з'ясувалося, що з одним своїм колишнім бойфрендом герцогиня розлучилася незадовго до зустрічі з принцом.

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Портал TMZ опублікував фотографію Меган з Корі Вітіелло, на якій парочка обіймається, а екс-бойфренд Маркл цілує її в щоку. І колишня актриса виглядає ну дуже щасливою на знімку.

Меган Маркл з екс-бойфрендом

За інформацією порталу, фото було зроблено у ресторані Atlas в травні 2016-го, тобто за пару місяців до початку відносин Меган з Гаррі.

Нагадаємо, роман колишньої актриси і зіркового шеф-кухаря спалахнув у 2014-му. Щоправда, як і чому пара розлучилася – невідомо. З чуток, актриса якраз переживала важкий розрив, коли принц умовляв її про зустріч.

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