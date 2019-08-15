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Настя Каменських показала вкрай відверті фото у мереживній білизні

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Гаряча Настя Каменських - фото 1
Гаряча Настя Каменських / instagram

Красуня Настя Каменських не втомлюється епатувати новими гарячими знімками 18+. Співачка знову змусила про себе згадати!

Настя Каменських поділилася у себе в Instagram серією відвертих фотографій, на яких позує в одній лише білизну, демонструючи апетитні форми.

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І поки частина фоловерів не припиняє захоплюватися фігурою і красою зірки, інша обрушує на неї хвилю критики. Так, шанувальники дорікнули співачку в тому, що на знімках вона зовсім не схожа на себе і виглядає занадто вульгарно. "Просто Насті занадто багато роздягненою. Пора одягнутися в красиві луки!", – підтримали співачку шанувальники.

А як вважаєте ви, такі фото в профілі зірки – гаряче або занадто?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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