У мережі розсекретили зовнішній вигляд Huawei Mate 30

Ресурс Slashleaks опублікував зображення топових смартфонів Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro. Ці рендери неанонсованої лінійки були створені виробником чохлів.

Дата презентації флагмана поки не розкривається, як і детальні його характеристики. Судячи по зображенню, смартфони будуть практично ідентичними зовні. Обидва вони отримають тримодульну камеру зі спалахом, яка буде розміщена в круглій ділянці у верхній частині корпусу.

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При цьому дисплей буде займати практично всю лицьову панель смартфона. У нього також буде вбудований сканер відбитків пальців. Невеликий виріз у верхній частині екрану вмістить в себе датчики і фронтальну камеру.

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