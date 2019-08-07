Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

У мережі розсекретили зовнішній вигляд Huawei Mate 30

  • 10
Huawei Mate 30 - фото 1
Huawei Mate 30 / ixbt

Ресурс Slashleaks опублікував зображення топових смартфонів Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro. Ці рендери неанонсованої лінійки були створені виробником чохлів.

Дата презентації флагмана поки не розкривається, як і детальні його характеристики. Судячи по зображенню, смартфони будуть практично ідентичними зовні. Обидва вони отримають тримодульну камеру зі спалахом, яка буде розміщена в круглій ділянці у верхній частині корпусу.

І ще: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

При цьому дисплей буде займати практично всю лицьову панель смартфона. У нього також буде вбудований сканер відбитків пальців. Невеликий виріз у верхній частині екрану вмістить в себе датчики і фронтальну камеру.

Huawei Mate 30 Pro - фото 346101

Huawei Mate 30 - фото 346102

Читайте також: Користувачі OnePlus 7 Pro розкритикували систему оцінок DxOMark

Джерело: slashleaks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
  • 04 серпня, 17:50
  • 907
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2805
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1666160
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології