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У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite

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Huawei Mate 20 Lite показали в мережі - фото 1
Huawei Mate 20 Lite показали в мережі

Слідом за витоком, що розкриває зовнішній вигляд флагманського Huawei Mate 20, у мережі з'явилися подробиці про його Lite-версію.

Польський ритейлер розсекретив не лише дизайн пристрою, опублікувавши його якісні рендери, але й список технічних характеристик.

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Судячи з представлених рендерів, Huawei Mate 20 Lite буде кардинально відрізнятися від торішнього Mate 10 Lite.

У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite - фото 272466
У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite / phonearena

Апарат отримає екран з мінімальними рамками та вирізом зверху під фронтальну камеру та розмовний динамік. Ззаду смартфон буде скляним з розташованою по центру подвійною камерою та сканером відбитків пальців під нею. Як і в Mate 10, область з камерою буде візуально виділена.

У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite - фото 272468
У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite / phonearena

Передбачувані технічні характеристики Huawei Mate 20 Lite:

  • дисплей: 6,3 ", 2340х1080 пікселів;
  • процесор: Kirin 710, 12-нм, 2,2 ГГц;
  • графічний процесор: Mali-G51 MP4;
  • оперативна пам'ять: 4 ГБ;
  • накопичувач: 64 ГБ;
  • основна камера: 24 (f / 1,8) + 2 Мп;
  • фронтальна камера: 24 (f / 2,0) + 2 Мп;
  • зв'язок: дві SIM-карти, підтримка 4G LTE;
  • інтерфейси: USB Type-C, NFC, Wi-Fi, Bluetooth;
  • акумулятор 3750 мАг, швидка зарядка Super Fast Charge;
  • габарити: 158,3 х 75,3 х 7,6 мм;
  • вага: 172 г.
У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite - фото 272467
У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite / phonearena
У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite - фото 272465
У мережі розсекретили характеристики та дизайн Huawei Mate 20 Lite / phonearena

Очікується, що Huawei Mate 20 Lite буде коштувати близько $ 435. Дата презентації смартфона поки не оголошена.

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Джерело: phonearena
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