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У мережі розсекретили дизайн Pocophone F2

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Офіційно: Xiaomi випустить Pocophone F2 - фото 1
Офіційно: Xiaomi випустить Pocophone F2 / akket

З'явилася фотографія передньої панелі Pocophone F2. Судячи з усього, Pocophone продовжать випускати!

Попри чутки про те, що Xiaomi відмовиться від POCO, модель другого покоління може бути анонсована найближчим часом.

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Pocophone F2 отримає типовий за сучасними мірками дизайн. Бічні рамки будуть набагато тонші за підборіддя. Рамка над екраном також буде ширша за бічні рамки. Вгорі лицьової панелі можна побачити виріз під фронтальну камеру.

Нагадаємо, що Pocophone F1, який був презентований в серпні минулого року, зумів зробити справжній фурор. А все завдяки поєднанню низької ціни і гідної начинки. За наявними даними, Pocophone F2 стане абсолютно новим смартфоном. Іншими словами, це точно не буде перейменована версія Redmi K20 Pro або будь-якої іншої моделі Redmi / Xiaomi.

У мережі розсекретили дизайн Pocophone F2 - фото 344938

У мережі розсекретили дизайн Pocophone F2 - фото 344939

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Джерело: akket
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