У мережі розсекретили дизайн флагманів Huawei P30

Автори каналу Concept Creator опублікували відеоролик, в якому показують орієнтовний дизайн смартфонів серії Huawei P30.

Автори використовували наявну інформацію і різні витоки, щоб створити тривимірну модель апаратів.

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Смартфони Huawei P30 отримали потрійну основну камеру в базовій моделі і четверну в старшій моделі. В екрані використовують краплевидний виріз, а не точковий отвір під фронтальну камеру, як у Honor View 20.

Також відзначають нову однокристальну систему Kirin 985, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і до 512 ГБ флеш-пам'яті, підтримка стільникових мереж п'ятого покоління. За попередніми даними, Huawei P30 і P30 Pro отримають екрани OLED діагоналлю 6,1 і 6,5 дюйма. Анонс серії Huawei P30 очікується до виставки MWC 2019 лютому.

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