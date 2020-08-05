Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У мережі розсекретили ціну PlayStation 5

  • 33
PlayStation 5 - фото 1
PlayStation 5 / prostomob

Після презентації ігрової приставки PlayStaton 5, Sony жодного разу офіційно не озвучувала її вартість. Ця інформація тримається в секреті. Однак офіційний цінник випадково розкрив великий французький ритейлер, який розміщував на своїх сайтах консолі PS5, готуючись до старту продажів.

На сторінках магазину засвітилися дві версії PlayStation 5, а також безліч аксесуарів до них. Якщо вірити інформації, цифрова версія PS5 обійдеться покупцям у 399 євро, за модель з Blu-Ray приводом доведеться віддати на 100 євро більше – 499 євро.

І ще: Sony готує до виходу потужну PlayStation 5 Pro

Крім цього, на сторінці магазину засвітилася інформація про вартість оригінальних аксесуарів для консолі Sony наступного покоління. Наприклад, ціна ігрового контролера DualSense складе 50 євро. В цілому, розкид цін невеликий на всю периферію ігрової приставки, включаючи зарядки, пульти дистанційного керування, гарнітури – всі вони оцінені в районі 40-50 євро.

Проте офіційної інформації від Sony з приводу цін поки не надходило. Компанія також офіційно не називала й точну дату старту продажів PlayStation 5, лише натякаючи на різдвяний сезон 2020 року.

У мережі розсекретили ціну PlayStation 5 - фото 419308
У мережі розсекретили ціну PlayStation 5 - фото 419307

Читайте також: Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року

Джерело: mydrivers
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 890
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • 31 липня, 15:18
  • 410
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1403
Загрузка...
Новини