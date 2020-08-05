У мережі розсекретили ціну PlayStation 5

Після презентації ігрової приставки PlayStaton 5, Sony жодного разу офіційно не озвучувала її вартість. Ця інформація тримається в секреті. Однак офіційний цінник випадково розкрив великий французький ритейлер, який розміщував на своїх сайтах консолі PS5, готуючись до старту продажів.

На сторінках магазину засвітилися дві версії PlayStation 5, а також безліч аксесуарів до них. Якщо вірити інформації, цифрова версія PS5 обійдеться покупцям у 399 євро, за модель з Blu-Ray приводом доведеться віддати на 100 євро більше – 499 євро.

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Крім цього, на сторінці магазину засвітилася інформація про вартість оригінальних аксесуарів для консолі Sony наступного покоління. Наприклад, ціна ігрового контролера DualSense складе 50 євро. В цілому, розкид цін невеликий на всю периферію ігрової приставки, включаючи зарядки, пульти дистанційного керування, гарнітури – всі вони оцінені в районі 40-50 євро.

Проте офіційної інформації від Sony з приводу цін поки не надходило. Компанія також офіційно не називала й точну дату старту продажів PlayStation 5, лише натякаючи на різдвяний сезон 2020 року.

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