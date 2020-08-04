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Sony готує до виходу потужну PlayStation 5 Pro

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PlayStation 5 Pro - фото 1
PlayStation 5 Pro / tweaktown

Японський виробничий гігант Sony офіційно випустить PS5 в кінці року. За останні кілька місяців було багато припущень щодо цього пристрою.

Компанія офіційно підтвердила технічні характеристики PS5. Крім того, деякі зі сторонніх ігор і дати їх випуску вже загальнодоступні.

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Проте, у геймерів і просто користувачів мережі є ще купа запитань з приводу того, якою ж буде консоль на момент виходу. За останніми відомостями, Sony може запустити потужну консоль PS5, яка буде використовувати рішення з декількома графічними процесорами. Згідно techsina, новий патент вказує, що PlayStation з декількома графічними процесорами, ймовірно, буде PS5 Pro.

Найбільшою родзинкою патенту є посилання на масштабованість графічного процесора. У звіті наголошується, що він також може в кінцевому підсумку з'явитися у вигляді комплекту оновлення, а не повністю нового продукту. Іншими словами, покупка нового заліза від Sony дозволить перетворити PS5 на PS5 Pro.

Sony готує до виходу потужну PlayStation 5 Pro - фото 419233

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Джерело: tweaktown
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