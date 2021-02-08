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У мережі розповіли про умови роботи кур'єрів в Україні та про зарплату у службах доставки
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У мережі показали, як в Україні працює одна з найпопулярніших служб доставки. У рамках програми, яка вийшла на YouTube, назвали й зарплатню кур'єрів.
Так, один зі співробітників сервісу поділився подробицями своєї роботи. На прикладі одного з замовлень на відео показали, як в нашій країні працюють кур'єри. Під час отримання їжі співробітник повинен сфотографувати чек, а потім помістити замовлення у свою сумку. У разі якщо клієнт відмовляється від замовлення, то кур'єру необхідно віднести його в спеціальний центр, але при цьому працівник не оплачує його.
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З приводу умов хлопець розповів, що співробітники компанії повинні відпрацювати хоча б цілий день раз на тиждень. За його словами, можна працювати не більше як 12 годин на день. Відзначається, що графік вільний і можна самостійно виставляти свій робочий час. Також співробітникам видають сумку, power-bank для телефону і утримувач для велосипеда. Кур'єр зазначив, що за оренду робочої сумки з працівника знімають гроші два рази в тиждень – 800 гривень.
З мінусів у роботі кур'єрів – це не завжди хороші погодні умови і технічна підтримка компанії. Працівник зазначив, що також бувають випадки, коли у кур'єрів крадуть велосипеди.
За вісім з половиною годин роботи піший кур'єр може заробити 600 гривень і іноді додатково чайові.
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