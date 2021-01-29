Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Дослідники назвали професії з найвищим ризиком смерті від COVID-19

  • 33
Які професії мають найвищі ризики для здоров'я - фото 1
Які професії мають найвищі ризики для здоров'я / bbc

Учені Інституту глобальних медичних наук Каліфорнійського університету назвали професії з найвищим ризиком смерті від коронавірусу. Важкість COVID-19 залежить, зокрема, від того, яке вірусне навантаження отримав інфікований.

Так, найвразливішою групою після медиків, виявилися працівники харчових підприємств і сільського господарства. У порівнянні зі звичайним рівнем смертності, у них цей показник виріс на 39%. Далі йдуть працівники сфери транспорту і логістики. Серед них рівень смертності зріс на 28%.

І ще: У Швейцарії пілотам, які втратили роботу, знайшли інше заняття

Працівники харчових підприємств - фото 445339
Працівники харчових підприємств

До третьої групи увійшли люди, які працюють на виробничих підприємствах – 27%, а також фахівці обробної промисловості. Зростання смертності серед становить 23%.

Такі дані вдалося отримати при аналізі анкетних даних хворих COVID-19 у Каліфорнії з березня по жовтень 2020 року. Всього за цей період рівень смертності населення в досліджуваному регіоні піднявся на 22%.

Дослідження ще не пройшло експертну оцінку, але отримані результати, як вважають його автори, допоможуть краще організувати безпеку на робочому місці.

Читайте також: Гнучкий графік чи офісна робота: що робить працівників щасливими насправді

Джерело: medrxiv
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9377
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • Вчора, 10:50
  • 208
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 965
Загрузка...
Новини