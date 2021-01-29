Дослідники назвали професії з найвищим ризиком смерті від COVID-19

Учені Інституту глобальних медичних наук Каліфорнійського університету назвали професії з найвищим ризиком смерті від коронавірусу. Важкість COVID-19 залежить, зокрема, від того, яке вірусне навантаження отримав інфікований.

Так, найвразливішою групою після медиків, виявилися працівники харчових підприємств і сільського господарства. У порівнянні зі звичайним рівнем смертності, у них цей показник виріс на 39%. Далі йдуть працівники сфери транспорту і логістики. Серед них рівень смертності зріс на 28%.

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Працівники харчових підприємств

До третьої групи увійшли люди, які працюють на виробничих підприємствах – 27%, а також фахівці обробної промисловості. Зростання смертності серед становить 23%.

Такі дані вдалося отримати при аналізі анкетних даних хворих COVID-19 у Каліфорнії з березня по жовтень 2020 року. Всього за цей період рівень смертності населення в досліджуваному регіоні піднявся на 22%.

Дослідження ще не пройшло експертну оцінку, але отримані результати, як вважають його автори, допоможуть краще організувати безпеку на робочому місці.

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