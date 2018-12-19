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У мережі розкритикували новорічний кліп Одеського зоопарку

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Кліп Одеського зоопарку - фото 1
Кліп Одеського зоопарку / Кадр з відео

У мережі оприлюднили новорічний кліп Одеського зоопарку. Відповідне відео опублікували на офіційному каналі зоопарку в YouTube.

У ролику фігурують два персонажа – свиня і собака – символи року, що минає і майбутнього року. Людина у рожевому костюмі свині намагається прогнати Собаку з директорського кабінету. Але той йти не хоче, тому Свиня дістає кийок і починає ганятися за собакою.

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Погоня триває за межами будівлі. Там "символ 2019 року" стріляє у Собаку, а потім б'є. У результаті Свиня займає своє місце в кабінеті директора і за ним доглядають дві дівчини у коротких сукнях.

Примітно, що ролик супроводжується піснею в стилі шансон. Відомо, що відео зняв сам директор установи. Відео набрало більше дизлайків, ніж лайків і багато критичних і нецензурних висловів на адресу авторів ролика.

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