По всьому світу почали тестувати чотириденний робочий тиждень

Компанії по всьому світу, що скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу і зниження професійного вигорання.

"Це набагато корисніше, і ми справляємося краще, якщо не працюємо в шаленому темпі", – розповів Ян Шульц-Хофен, засновник берлінської компанії з розробки програмного забезпечення для управління проектами Planio, яка на початку року надала десяти своїм співробітникам чотириденний робочий тиждень.

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У свою чергу в Новій Зеландії страхова компанія Perpetual Guardian повідомила про зниження стресу і про підвищення залученості персоналу після того, як вона ввела 32-годинний тиждень.

В Японії уряд також заохочує компанії, які звільняють для співробітників ранок понеділка. Водночас у Федерація британських профспілок (TUC) наполягає на тому, щоб вся країна перейшла на чотириденний тиждень до кінця сторіччя. Цю ініціативу підтримує і опозиційна лейбористська партія.

Чотириденний робочий тиждень призводить до підвищення продуктивності персоналу

Як стверджується, більш короткий тиждень дасть можливість працівникам ділитися з оточуючими створюваними технологіями, такими як машинне навчання і робототехніка.

"Це зменшить стрес від "жонглювання" роботою і сімейним життям і може поліпшити гендерну рівність. Компанії, які вже спробували це, кажуть, що це краще для продуктивності і добробуту персоналу", – сказала глава економічного спрямування TUC Кейт Белл.

За даними агентства, недавнє опитування трьох тисяч співробітників у восьми країнах, включаючи США, Великобританію і Німеччину, показало, що майже половина респондентів вважають, що можуть легко виконати свої завдання за п'ять годин на день, якщо будуть працювати без перерв.

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