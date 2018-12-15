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Названо найпопулярніші хобі українців

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Хобі українців - фото 1
Хобі українців / htpexels

30% українців воліють у вільний час займатися справами, які їх цікавлять, а не байдикувати.

У кожного третього українця, згідно з результатами опитування компанії Research&Branding Group, є певне захоплення.

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Найбільше українців люблять в'язання або вишивання - фото 295298
Найбільше українців люблять в'язання або вишивання

Представляємо вам результати опитування:

  1. В'язання або вишивання – 20% українців люблять створювати красу за допомогою спиць, голок і ниток.
  2. Заняття спортом – 15% наших співвітчизників назвали вдосконалення тіла своїм улюбленим заняттям.
  3. Читати книги на дозвіллі воліють 9% українців.
  4. Покопатися в саду і городі у вільний час люблять 4% українців.

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