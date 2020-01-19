У мережі розкрили секрет постерів до фільмів

У мережі з'ясували, що всі постери до кінофільмів зроблені за однією схемою. Користувачі розсекретили прийоми дизайнерів.

Французький кіноблогер Крістоф Куртуа на своїй сторінці у Twitter створив цілий тред, в якому поділився результатами своєї роботи щодо постерів до кінострічок. Виявилося, що дизайнери постійно вдаються до перевірених методів і стилів.

І ще: Про що говорить кількість спроб для фото в Instagram

У Крістофа Куртуа вийшло 11 груп: оранжево-сині стрілялки, сексуальні ноги, розмиті поліцейські, пара, що стоїть спиною до спини, чорні спини, червоне плаття, чорний і помаранчевий, похмура туманність, очі, жовтий і бонусна категорія: профіль Тома Круза.

Інтернет-користувачі в коментарях додали ще чотири категорії постерів, які, як виявилося, неймовірно схожі: постери різдвяних фільмів, великі літери на обличчях, плакати до фантастичних фільмів з великою кількістю персонажів, жінки без голови.

Читайте також: В яку сторону крутиться кішка? Нова оптична ілюзія з твариною звела з розуму Twitter