У мережі розкрили секрет обробки задньої панелі iPhone 11 Pro

Однією з ключових дизайнерських особливостей iPhone 11 Pro і 11 Pro Max стало незвичайне полірування задньої панелі смартфонів. Візуально кришка нагадує метал, хоча насправді виготовлена ​​зі спеціально обробленого скла, яке майже не царапається.

У новому патенті Apple детально описується технологія отримання такого покриття.

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Документація супроводжується таким описом:

Метод термопластифікації металізованого скла має на увазі: розміщення металевого скла на скляній формі, що має ділянку поверхні з тонкою текстурою; нагрівання скляної форми до температури обробки вище температури склування металевого скла; використання тиску до скляної форми; охолодження металевого скла для формування виробу, що відтворює тонку текстуру поверхні з частини скляної форми, – описується процес в патенті.

Це означає, що Apple перенесла частину шару скляної форми на поверхню самого покриття. Все це відбувається на мікронному рівні. Доти поки хтось не проведе молекулярний аналіз корпусу iPhone 11 Pro, до кінця дізнатися, як саме Apple вдалося створити таку незвичайну текстуру, буде неможливо.

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