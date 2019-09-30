На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі розкрили секрет обробки задньої панелі iPhone 11 Pro
-
- 19
Однією з ключових дизайнерських особливостей iPhone 11 Pro і 11 Pro Max стало незвичайне полірування задньої панелі смартфонів. Візуально кришка нагадує метал, хоча насправді виготовлена зі спеціально обробленого скла, яке майже не царапається.
У новому патенті Apple детально описується технологія отримання такого покриття.
І ще: Яблуко засвітиться: iPhone 2020 року отримає нову функцію
Документація супроводжується таким описом:
Метод термопластифікації металізованого скла має на увазі: розміщення металевого скла на скляній формі, що має ділянку поверхні з тонкою текстурою; нагрівання скляної форми до температури обробки вище температури склування металевого скла; використання тиску до скляної форми; охолодження металевого скла для формування виробу, що відтворює тонку текстуру поверхні з частини скляної форми, – описується процес в патенті.
Це означає, що Apple перенесла частину шару скляної форми на поверхню самого покриття. Все це відбувається на мікронному рівні. Доти поки хтось не проведе молекулярний аналіз корпусу iPhone 11 Pro, до кінця дізнатися, як саме Apple вдалося створити таку незвичайну текстуру, буде неможливо.
Читайте також: Макет нового iPad Pro з трьома камерами показали на відео
-
22:51Як зварити кукурудзу, щоб вона була смачна і соковита
-
22:42Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку, і це не iPhone
-
22:22Будні американських підлітків у архівних знімках
-
22:12Дуже дивні справи: стало відомо про роботу над четвертим сезоном
-
21:50Надя Дорофєєва похвалилася ніжками у білизні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:43Від цього виду чаю слід відмовитися негайно
-
21:24Фрази, які вимовляють тільки, коли кохають
-
21:13У мережі розкрили секрет обробки задньої панелі iPhone 11 Pro
-
21:001 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Скільки витрачають іноземці під час подорожей в Україну
-
20:45Серіал Вибір матері 9, 10 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету
-
20:33Експерти назвали найкращі олії для догляду за волоссям
-
20:224 серіали для любителів заплутаних детективних історій
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:13Чому віддає перевагу покоління Z під час подорожей: цікаве дослідження
-
19:53Як обрати найкорисніший для здоров'я кефір
-
19:42Новий Mercedes-Benz C-Class отримає автопілот від S-Class
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
19:22Гурт KAZKA знову звинуватили в плагіаті: відео
-
18:50Нові подробиці закону про легалізацію грального бізнесу
-
18:42Глава OnePlus пояснив, чому смартфони досі не підтримують безпровідну зарядку
-
18:22Розкрита головна підступність пральних машин
-
18:12Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото
-
18:00Гороскоп на 1 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
17:20Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять
-
15:15Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця
-
13:15Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів
-
10:18Найкрутіші рок-пісні вересня: плейлист свіжих треків
-
07:14Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите
-
00:05Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі
- 29 вересня
-
20:20Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
-
17:50Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)
-
14:15Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі
-
12:18Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
-
10:19Найкраща поп-музика вересня: плейлист нових хітів місяця
-
08:16Погода в Україні 29 вересня: бабине літо та дощі
- 28 вересня
-
21:30Роздягається швидше за Дорофєєву: Michelle Andrade засвітила груди на новому фото
-
19:43Навіщо треба обов'язково ставити склянку з водою у мікрохвильовку
-
16:33Створена карта найпопулярніших прізвищ у різних країнах
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
08:15Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління
- 27 вересня
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози