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Макет нового iPad Pro з трьома камерами показали на відео

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Новий iPad отримає три камери - фото 1
Новий iPad отримає три камери

У розпорядження редакції AppleInsider потрапив муляж нового покоління iPad Pro. Видання стверджує, що отримало реалістичний макет від інсайдера Сонні Діксона, котрий раніше опублікував фотографії передбачуваного пристрою.

На відео продемонстрований потрійний модуль камер, як в iPhone 11 Pro. Інших зовнішніх відмінностей від поточного покоління iPad Pro журналістам знайти не вдалося.

І ще: Apple розповіла про нові функції в iPadOS: корисні відео

Редакція AppleInsider зазначає, що збільшена кількість об'єктивів безпосередньо пов'язана з новими можливостями доповненої реальності.

Очікується, що iPad Pro 2019 року отримає процесор Apple A13X, який буде трохи продуктивнішим за процесор A13 Bionic, який використовується в нових iPhone 11.

З чуток, Apple проведе презентацію нових планшетів професійного рівня і 16-дюймового MacBook Pro наприкінці жовтня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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