У мережі розкрили характеристики нового ASUS ROG Phone

Скоро мине рік з моменту анонсу ігрового смартфона ASUS ROG Phone 2, і в мережі почала з'являтися інформація про його спадкоємця. Так, прийдешній апарат пройшов сертифікацію у Wi-Fi Alliance і з'явився у базі даних популярного бенчмарку Geekbench.

Передбачуваний ROG Phone 3 згадується у базі Wi-Fi Alliance з модельним номером ASUS_I003DD. В описі пристрою йдеться про підтримку дводіапазонного Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi Direct і Miracast. Однак значно цікавіша інформація, опублікована в Geekbench.

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В описі смартфона йдеться про наявність флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативної пам'яті і операційної системи Android 10. У одноядерному режимі апарат набирає 902 бали, а в багатоядерному – 3074. Такі результати можна порівняти з показниками інших пристроїв на базі цього ж чипсета.

Поки це вся наявна інформація про ROG Phone 3. Неясно, які унікальні фішки ASUS припасла для нового геймерського пристрою. Попередня модель могла похвалитися високою частотою оновлення екрану, гучними стереодинаміками, пристойною місткістю акумулятора, просунутою системою охолодження, світлодіодним підсвічуванням корпусу, а також підтримкою додаткових аксесуарів на зразок під'єднуваного кулера.

Оригінальний ROG Phone був представлений у червні 2018, а в липні 2019 ASUS показала другу версію. Отже, в найближчі місяці варто чекати новин і про третє покоління.

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