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У мережі розкрили характеристики і дизайн HONOR Magic 3
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Представники HONOR зовсім недавно оголосили про плани провести онлайн-конференцію, у рамках якої покажуть перший смартфон компанії у 2020 році. Передбачається, що мова йде про модель Magic третього покоління. Інсайдерам вдалося роздобути інформацію про зовнішній вигляд і характеристики пристрою.
Відповідно до представленого зображення, зовні апарат нагадує HONOR V30 5G.
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Новинка отримає подвійну фронтальну камеру з максимальною роздільною здатністю 32 Мп, яка буде врізана у дисплей пристрою. Але однією з найцікавіших особливостей Magic 3, як очікується, стане наявність відразу п'яти датчиків у складі основної камери. Цей набір включатиме сенсори на 64, 48, 12 і 8 Мп. Очікується також наявність перископічного об'єктива з п'ятикратним оптичним зумом.
За даними інсайдерів, "серцем" смартфона стане флагманський процесор Kirin 990 5G. У продажу очікуються дві версії пристрою: з 8/128 ГБ і 12/256 ГБ пам'яті.
HONOR Magic 3 також приписують сканер відбитків пальців під дисплеєм, підтримку швидкої бездротової і дротової зарядки, функцію розпізнавання облич і NFC-модуль для безконтактних платежів.
Інформатори запевняють, що презентація пристрою відбудеться вже у середині лютого, а стартова ціна флагмана складе всього $ 545.
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