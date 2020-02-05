AnTuTu назвала найпотужніші Android-смартфони середнього класу

Розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu представили рейтинг не тільки найпотужніших Android-смартфонів січня, а й назвали десятку найкращих продуктивних апаратів середнього класу. Дивно, але весь рейтинг складається тільки з китайських пристроїв.

За версією AnTuTu, найкращим у середньому класі на даний момент є OPPO Reno3, що став першим смартфоном на базі восьмиядерного процесора MediaTek Dimensity 1000L. При результаті 397 965 балів він помітно випереджає всіх своїх конкурентів.

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Цікаво, що Pro-версія OPPO Reno3 з процесором Snapdragon 765G розташувалася на четвертій сходинці з результатом у 320 597 балів.

Так виглядає ТОП-10 найпотужніших смартфонів середнього класу:

Друге місце посів vivo X30 Pro з Samsung Exynos 980, а бронзу отримав Redmi K30 5G, всередині якого встановлено Snapdragon 765G. З п'ятого по десяте місце розташувалися HONOR 9X Pro, HUAWEI nova 6 SE, HONOR 20S, Redmi Note 8 Pro, Redmi K30 (4G-версія) і OPPO Reno2.

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