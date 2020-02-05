Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

AnTuTu назвала найпотужніші Android-смартфони середнього класу

  • 9
OPPO Reno3 посів перше місце у рейтингу AnTuTu - фото 1
OPPO Reno3 посів перше місце у рейтингу AnTuTu

Розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu представили рейтинг не тільки найпотужніших Android-смартфонів січня, а й назвали десятку найкращих продуктивних апаратів середнього класу. Дивно, але весь рейтинг складається тільки з китайських пристроїв.

За версією AnTuTu, найкращим у середньому класі на даний момент є OPPO Reno3, що став першим смартфоном на базі восьмиядерного процесора MediaTek Dimensity 1000L. При результаті 397 965 балів він помітно випереджає всіх своїх конкурентів.

І ще: Глава Xiaomi показав можливості камери Mi10 Pro

Цікаво, що Pro-версія OPPO Reno3 з процесором Snapdragon 765G розташувалася на четвертій сходинці з результатом у 320 597 балів.

Так виглядає ТОП-10 найпотужніших смартфонів середнього класу:

AnTuTu назвала найпотужніші Android-смартфони середнього класу - фото 384289

Друге місце посів vivo X30 Pro з Samsung Exynos 980, а бронзу отримав Redmi K30 5G, всередині якого встановлено Snapdragon 765G. З п'ятого по десяте місце розташувалися HONOR 9X Pro, HUAWEI nova 6 SE, HONOR 20S, Redmi Note 8 Pro, Redmi K30 (4G-версія) і OPPO Reno2.

Читайте також: Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android

Джерело: GSMarena
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 406
Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
  • 03 лютого, 09:17
  • 2817
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • 03 лютого, 14:11
  • 1801
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони