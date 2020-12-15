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У мережі розкрили деталі про перший електрокар Subaru
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Японська компанія Subaru розкрила подробиці про свій перший повністю електричний автомобіль. Це буде середньорозмірний кросовер, схожий за габаритами з Forester, і побудований на платформі, розробленої спільно з Toyota. Основним ринком для моделі стане Європа. Більше на Радіо МАКСИМУМ!
Поки Subaru озвучила тільки приблизну дату прем'єри: електрокар дебютує у першій половині 2020-х років. За ранніми неофіційними даними, його можуть представити уже восени наступного року на Токійському автосалоні. Однак у свіжому повідомленні Subaru йдеться про те, що у 2021 році розкриють лише детальнішу інформацію про новинку.
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У Subaru відзначили, що поява "зеленого" автомобіля дасть початок другого етапу електрифікації модельного ряду японської компанії в Європі. На сьогодні в портфелі марки є 3 автомобілі з силовими установками, що працюють за принципом "помірний гібрид": Impreza, XV і Forester. На них припадає приблизно 60 відсотків європейських продажів.
Перший електрокар Subaru стане серійним втіленням концепт-кара Evoltis, у якого може запозичити не тільки основні риси зовнішності, але і назву. В основу новинки ляже платформа e-TNGA, розроблена інженерами Subaru і Toyota. Та ж архітектура стане базою для електрокросовера Toyota розміром з RAV4, також призначеного для європейського ринку – його представлять вже у наступному році. Пізніше на платформі побудують ще 5 "батарейних" Toyota: 3 кросовери, седан і мінівен.
Є попередні дані й про оснащення електрокросовера: очікується, що віддача його силової установки складе щонайменше 290 кінських сил, а акумулятори забезпечать не менш 500 кілометрів ходу на одній зарядці. Уже в "базі" буде доступний повний привід.
Також в список оснащення першого "зеленого" Subaru увійде пакет систем безпеки EyeSight. Він містить системи автоматичного гальмування і контролю смуги, автопаркувальник і камери кругового огляду.
За планами Subaru, модельний ряд марки буде повністю електрифіковано до 2035 року, а вже у 2030-му частка продажів електрокарів і гібридів повинна скласти 40 відсотків від загального обсягу.
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