Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного

Компанії Mercedes-Benz і BMW провели в Мюнхені акцію солідарності, в рамках якої обмінялися електричними кросоверами. Одне з місць у щорічному календарі Adventskalender на скляному фасаді офісу Мерседеса зайняв електричний iX3, тоді як електрокар EQC 400 з'явився у виставковому центрі BMW.

На календар щорічно перетворюють скляний фасад офісу Mercedes-Benz.

І ще: Пара пробула два дні у заметеному снігом автомобілі через помилку навігатора

Раніше там виставляли тільки моделі з трипроменевою зіркою, але у 2020, в рамках ініціативи Kauf lokal (Купуйте місцеві продукти), компанія виділила 24 слоти представникам малого та середнього бізнесу Мюнхена для реклами їх товарів. Розміщення проводять безкоштовно, хоча загальна рекламна вартість перевищує 750 000 євро.

Скориставшись можливістю, слот № 10 посіла BMW, виставивши на загальний огляд електричний кросовер BMW iX3. Своєю чергою, у виставковому центрі BMW Welt, розташованому поруч зі штаб-квартирою, з'явився електричний позашляховик Mercedes-Benz EQC 400. За словами представників компаній, так вони виражають солідарність в особливо важкі часи, плюс беруть участь у загальнонаціональній кампанії Wir halten zamm (Ми тримаємося разом).

Це цікаво: Як правильно заводити машину зимою: автогонщик дав корисні поради українським водіям