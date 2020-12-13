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Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного

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Mercedes-Benz і BMW - фото 1
Mercedes-Benz і BMW / drive

Компанії Mercedes-Benz і BMW провели в Мюнхені акцію солідарності, в рамках якої обмінялися електричними кросоверами. Одне з місць у щорічному календарі Adventskalender на скляному фасаді офісу Мерседеса зайняв електричний iX3, тоді як електрокар EQC 400 з'явився у виставковому центрі BMW.

На календар щорічно перетворюють скляний фасад офісу Mercedes-Benz.

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Раніше там виставляли тільки моделі з трипроменевою зіркою, але у 2020, в рамках ініціативи Kauf lokal (Купуйте місцеві продукти), компанія виділила 24 слоти представникам малого та середнього бізнесу Мюнхена для реклами їх товарів. Розміщення проводять безкоштовно, хоча загальна рекламна вартість перевищує 750 000 євро.

Скориставшись можливістю, слот № 10 посіла BMW, виставивши на загальний огляд електричний кросовер BMW iX3. Своєю чергою, у виставковому центрі BMW Welt, розташованому поруч зі штаб-квартирою, з'явився електричний позашляховик Mercedes-Benz EQC 400. За словами представників компаній, так вони виражають солідарність в особливо важкі часи, плюс беруть участь у загальнонаціональній кампанії Wir halten zamm (Ми тримаємося разом).

Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного - фото 438860

Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного - фото 438861

Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного - фото 438862

Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного - фото 438863

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Джерело: drive
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