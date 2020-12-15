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Дивіться ефектну дрег-гонку Ford Mustang Кена Блока та найпотужнішої у світі Mazda RX-7
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Американський автогонщик Кен Блок опублікував на Youtube-каналі чергову серію свого екстремального серіалу "Hoonicorn vs The World", в якому спортсмен змагається в гонці по прямій з модифікованими автомобілями з усього світу.
Новим суперником творця "Джимхани" став знаменитий пілот Роб Дам на доопрацьованій Mazda RX-7.
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За словами Роба Дама, будівництвом монструозного спорткара він зайнявся, надихнувшись однією із серій "Джимхани". Гонщика настільки вразив модифікований Ford Mustang, що він вирішив створити найпотужнішу Mazda RX-7 у світі. Повнопривідна Мазда під ім'ям Ahura спроєктована на подовженому на 150 міліметрів шасі, обладнана 1240-сильним роторним двигуном, який працює у парі з шестиступінчастою секвентальною коробкою передач.
Під капотом Ford Mustang Hoonicorn "ховається" 6,7-літровий V8 з двома турбінами. Разом з агрегатом, віддача якого становить 1400 кінських сил, функціонує схожа "секвенталка". Маса повнопривідного "Мустанга" – 1360 кілограмів.
Під час першого заїзду сталося непередбачене. При різкому наборі швидкості у RX-7 відірвало капот, який завдав удару по лобовому та розбив заднє скло. Робу Даму довелося істотно знизити швидкість, у результаті чого Кен Блок завершив гонку з величезною перевагою.
Перед другим раундом організатори зняли з Mazda капот, а також очистили трасу від уламків. Заїзд почався "з ходу", однак і цього разу "Мустанг" практично відразу вирвався вперед, випередивши на фініші RX-7 приблизно на 3 корпуси.
Перед початком третьої гонки Mazda RX-7 позбавили ще кількох кузовних деталей. Роб Дам зумів скористатися затримкою Кена Блока на старті, ставши переможцем заїзду, який уже нічого не вирішував. Бонусна дрег-гонка знову завершилася впевненою перемогою творця "Джимхани".
Попереднім суперником Кена Блоку на початку грудня стала 1200-сильна вантажівка Ford F-100 1949 року випуску. Штучно зістарений автомобіль, обладнаний функціональним заднім антикрилом, не зміг нічого протиставити модифікованому Ford Mustang.
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