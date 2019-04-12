Справжній суперкар: Honda показала незвичайну газонокосарку

Через рік після офіційної презентації Honda нагадала про другу версією екстремальної газонокосарки Mean Mower. Вона оснащена двигуном від супербайка CBR1000RR Fireblade SP і теоретично здатна розганятися до 241 кілометра на годину. Потужність газонокосарки втричі більша, ніж у суперкара NSX.

Основою Honda Mean Mower V2 став кузов від міні-трактора Honda HF 2622 і індивідуально спроектоване сталеве шасі. Місце стандартного мотора зайняла літрова рядна "четвірка" від CBR1000RR Fireblade SP. Разом з нею на газонокосарку перекочували шестиступенева трансмісія, зчеплення, блок керування двигуном і LCD-дисплей.

І ще: Дивіться, як 600-сильний Jaguar XE встановлює рекорд треку в Дубаї

Віддача двигуна становить 192 кінських сили (на 82 сили більше попередньої версії) і 116 Нм крутного моменту. Питома потужність Mean Mower V2 – близько 1000 кінських сил на тонну, що втричі більше, ніж у 581-сильного гібрида Honda NSX. Час розгону до "сотні" – менш, ніж три секунди.

У 2014 році Mean Mower Mk.1 увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найшвидша газонокосарка в світі. На полігоні IDIADA у Таррагоні, Іспанія, журналіст Пірс Ворд розігнався на ній до 187,6 кілометра на годину.

Читайте також: Kia везе до Нью-Йорка новий кросовер Habaniro