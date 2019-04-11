Дивіться, як 600-сильний Jaguar XE встановлює рекорд треку в Дубаї

Удосконалений седан Jaguar XE SV Project 8 встановив рекорд 5,39-кілометрового кола автодрому в Дубаї. Автівка під керуванням пілота й інженера групи Jaguar Land Rover Хаві Барріо подолала трасу за 2 хвилини 18,81 секунди.

Автівка оснащується п'ятилітровою компресорною "вісімкою", яка видає 600 "конячок" і 700 Нм крутного моменту, карбоновими кузовними панелями, титановим випуском, регульованою підвіскою, переднім сплітером і двопозиційним заднім антикрилом, а також карбон-керамічними гальмами. З нуля до "сотні" таке авто прискорюється за 3,5 секунди. Максимальна швидкість – 322 кілометри на годину.

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У листопаді 2017 року Jaguar XE SV Project 8 став найшвидшим дорожнім седаном Нюрбургринга, проїхавши трасу за 7 хвилин 21,23 секунди. У вересні 2018 року машина встановила ще один рекорд, але цього разу на гоночному треку Лагуна Сека у Каліфорнії.

"Заряджений" седан буде випущений обмеженим тиражем у 300 примірників.

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