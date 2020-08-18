Легенда нульових: гру Quake III Arena роздають безкоштовно

Компанія Bethesda Softworks проводить протягом декількох днів роздачу класичного шутера Quake III Arena у своєму магазині. Гру можна безкоштовно отримати у Bethesda.net до 20 серпня, 19:00 за київським часом. Для цього потрібно просто увійти у свій обліковий запис в зазначений період.

На відміну від попередніх ігор серії, Quake III фокусується на багатокористувацьких діях. Компанія вирішила зробити Quake III: Arena безкоштовною після того, як глядачі QuakeCon at Home зібрали 30 тисяч доларів на благодійність.

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Чергова роздача є частиною програми Bethesda, яка була анонсована на конференції фанатів QuakeCon 2020. Раніше компанія подарувала своїм шанувальникам оригінальну Quake і її сиквел.

Quake III Arena – комп'ютерна гра в жанрі шутера від першої особи, розроблена студією id Software і видана компанією Activision в 1999 році. Гра орієнтована на багатокористувацький режим і не має повноцінну одиночну кампанію.

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