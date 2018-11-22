У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео

На YouTube показали ролик, в якому порівняли управління машиною на зимових шинах, а також на всесезонних.

Першим випробуванням для авто став перетин перехрестя з покриттям. Tоyоta RАV4 проїхала відстань у 18 метрів, маючи всесезонні шини практично за чотири секунди, такому ж автомобілю на зимових шинах знадобиться всього три секунди.

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Передньопривідна Tоyota Саmry долає таку ж дистанцію за 7 секунд в першому випадку і 4 секунди у другому. Наступним випробуванням стало гальмування. RАV4 на всесезонних шинах гальмує на швидкості 19 кілометрів на годину 17 метрів, на зимових – приблизно на 10 метрі. Саmry за таких обставин справляється за 15 метрів у першому випадку і за 11 метрів – у другому.

Дослідження показало й те, що під час 90-градусних поворотах, маючи швидкість 18 км/год, машина не зійде з траєкторії на зимових шинах.

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