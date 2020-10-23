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У мережі порівняли якість знімків, зроблених на iPhone 12 Pro і iPhone 11 Pro

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iPhone 12 Pro і iPhone 11 Pro - фото 1
iPhone 12 Pro і iPhone 11 Pro / techcrunch

Опубліковані порівняльні фото з камер нового iPhone 12 Pro з попереднім флагманом від компанії Apple iPhone 11 Pro.

Відзначимо, що в новому яблучному смартфоні встановлена ​​така ж система з трьох камер, але основна оптика отримала 7-лінзовий об'єктив з діафрагмою f / 1.6, що дозволяє йому захоплювати на 27% більше світла. Також були доопрацьовані алгоритми обробки знімків.

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Ще Apple зробила наголос на ультраширококутну камеру. В iPhone 12 Pro фото вийшли з більшою деталізацією і меншим спотворенням якості текстур. При зйомці в нічному режимі iPhone 12 Pro краще робить фото, видаючи на зображенні менше засвітів. Портретний режим в iPhone 12 і iPhone 12 Pro меншою мірою обрізає волосся по краях.

Також новий флагман від Apple став краще знімати відео, що помітно при зйомці з 10-бітовим HDR Dolby Vision. Крім того, в новому iPhone 12 Pro встановлений сканер LiDAR, завдяки чому смартфон швидше фокусується при поганому освітленні.

У мережі порівняли якість знімків, зроблених на iPhone 12 Pro і iPhone 11 Pro - фото 431644

У мережі порівняли якість знімків, зроблених на iPhone 12 Pro і iPhone 11 Pro - фото 431645

У мережі порівняли якість знімків, зроблених на iPhone 12 Pro і iPhone 11 Pro - фото 431646

У мережі порівняли якість знімків, зроблених на iPhone 12 Pro і iPhone 11 Pro - фото 431647

Це цікаво: Розбирання iPhone 12 показало, чим смартфон відрізняється від попередника: відео

Джерело: techcrunch
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