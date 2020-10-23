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Стартував попередній продаж iPhone 12 та iPhone 12 Pro в Україні: ціни та дати поставки
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23 жовтня в Україні відкрилися попередні продажі 6,1-дюймових смартфонів iPhone 12 і iPhone 12 Pro – їх уже можна попередньо замовити у багатьох українських ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple. Перші покупці отримають свої смартфони 30 жовтня, коли стартують продажу.
Одночасно компанія АСБІС-Україна, офіційний дистриб'ютор продукції Apple в Україні, розкрила деталі старту iPhone 12 й iPhone 12 Pro, які надходять у продаж першими (моделі iPhone 12 mini й iPhone 12 Pro Max вийдуть у наступному місяці).
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Отже, новинки від Apple в Україні будуть очікувано дорожчими, ніж у США. Ціна на iPhone 12 перейде межу у 30 тисяч гривень, а 12 Pro обійдеться у майже 40 тисяч за базову версію.
Ціни на iPhone 12 та iPhone 12 Pro в Україні
iPhone 12:
- 64 ГБ – 31999 грн,
- 128 ГБ – 33999 грн,
- 256 ГБ – 37999 грн.
Кольори корпусу: чорний, білий, червоний (Product Red), зелений і синій.
У продаж нові iPhone 12 та iPhone 12 Pro надійдуть 1 листопада
iPhone 12 Pro:
- 128 ГБ – 39999 грн,
- 256 ГБ – 43999 грн,
- 512 ГБ – 51999 грн.
Кольори корпусу: золотий, графітовий, сріблястий і "тихоокеанський синій".
Водночас у "АСБІС-Україна" особливо підкреслюють, що це акційні ціни, які діятимуть тільки на період попереднього замовлення і до 1 листопада. Іншими словами, після 1 листопада ціна може змінитися і явно не в кращу для покупця бік. На жаль, жодних подробиць дистриб'ютор поки не дає, але деякі магазини вказують звичайні ціни для iPhone 12 й iPhone 12 Pro на позначці у 35 999 грн і 44 999 відповідно. Але не можна виключати, що це може бути прийомом для стимулювання продажів.
В Україні iPhone 12 й iPhone 12 Pro виходять на тиждень пізніше світового релізу – 16 жовтня попередні замовлення на нові смартфони Apple відкрили у понад 30 країнах, а сьогодні на цих ринках стартували фактичні продажі.
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