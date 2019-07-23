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У мережі порівняли дві версії Samsung Galaxy Note 10

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Як виглядатиме Galaxy Note10 - фото 1
Як виглядатиме Galaxy Note10 / AKKet

Знімки дозволяють не тільки оцінити гаджети з усіх боків, але також подивитися, як вони виглядають в руці.

У мережі з'явилися знімки двох версій флагманського смартфона Samsung Galaxy Note10. Вони дозволяють розглянути зовнішність гаджетів, а також те, як вони виглядають в руці користувача.

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Безпосередньо Galaxy Note10 і його старший брат Galaxy Note10 + на фото представлені в реальних масштабах. Пристрої є макетами, однак від оригіналів їх відрізняє лише відсутність електроніки і неідеальний зовнішній вигляд. Кнопки і всі інші елементи корпусу розташовані так, як будуть і в оригінальних гаджетах.

За попередньою інформацією, дві версії нової лінійки будуть відрізнятися лише об'ємом пам'яті і розміром екрана. Інші характеристики залишаться ідентичними.

У мережі порівняли дві версії Samsung Galaxy Note 10 - фото 343045

У мережі порівняли дві версії Samsung Galaxy Note 10 - фото 343046

У мережі порівняли дві версії Samsung Galaxy Note 10 - фото 343047

У мережі порівняли дві версії Samsung Galaxy Note 10 - фото 343048

У мережі порівняли дві версії Samsung Galaxy Note 10 - фото 343049

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Джерело: bgr
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