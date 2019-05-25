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У мережі показали знімальний процес нових Зоряних воєн

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Світова прем'єра Star Wars Episode IX запланована на 18 грудня 2019 року - фото 1
Світова прем'єра Star Wars Episode IX запланована на 18 грудня 2019 року / vanityfair

Студія Disney показала фотографії зі зйомок нової частини Зоряних воєн. На кадрах можна побачити улюблених Чубакку, Кайло Рена і Фінна.

Як зазначається, на знімках також присутні нові герої Зорро Блісс і Джанна. Дев'ята частина Зоряних воєн отримала назву Скайвокер. Світова прем'єра запланована на 18 грудня 2019 року.

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У Disney також повідомили, що планують зняти ще три фільми-продовження Зоряних воєн, які з'являться на великих екранах після того, як вийдуть Зоряні війни: Сходження Скайвокера. Режисером дев'ятого епізоду став Джей Джей Абрамс, він же зняв сьомий епізод і був виконавчим продюсером восьмого.

У мережі показали знімальний процес нових Зоряних воєн - фото 329946

У мережі показали знімальний процес нових Зоряних воєн - фото 329947

У мережі показали знімальний процес нових Зоряних воєн - фото 329948

У мережі показали знімальний процес нових Зоряних воєн - фото 329949

Перед наступною ж трилогією буде трирічна перерва. Раніше головний виконавчий директор Disney Боб Айгер заявляв, що компанія хотіла перерватися після завершення саги: "Ми зробимо паузу на деякий час і перезавантажимося", – сказав він.

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Джерело: vanityfair
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