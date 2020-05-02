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У мережі показали "живі" фото Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається

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Xiaomi Mi Band 5 буде крутішим за попередника - фото 1
Xiaomi Mi Band 5 буде крутішим за попередника

Компанія Xiaomi поки не представила офіційно "розумний" браслет Xiaomi Mi Band 5. Але інформація про нього продовжує накопичуватися у мережі. Цього разу з'явилися "живі" фото (хотілося б у це вірити), що демонструють Xiaomi Mi Band 5 у робочому стані.

Знімки в китайській соціальній мережі Weibo зауважив один з користувачів ресурсу SlashLeaks, що спеціалізується на зборі такого роду витоків. Звичайно, не можна гарантувати, що це справжній Xiaomi Mi Band 5. У будь-якому випадку, фотографії цікаві і дозволяють уявити, яким може виявитися Xiaomi Mi Band 5.

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Судячи з цих фото, екран Xiaomi Mi Band 5 виявиться помітно більшим, ніж у попередника Xiaomi Mi Band 4. Він став майже безрамковим.

У мережі показали 'живі' фото Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається - фото 401561
У мережі показали 'живі' фото Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається - фото 401560
У мережі показали 'живі' фото Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається - фото 401559

Згідно з більш ранніми витокам, Xiaomi Mi Band 5 повинен виявитися володарем 1,2-дюймового екрану AMOLED. Для порівняння, Mi Band 4 оснащується 0,95-дюймовим дисплеєм. Також новинці приписують підтримку NFC у версії для міжнародного ринку, а не тільки для рідного Xiaomi Китаю.

Офіційний дебют Xiaomi Mi Band 5 очікується орієнтовно в червні.

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Джерело: Slash Leaks
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