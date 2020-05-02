Потужний ігровий Nubia Red Magic 5G перевірили на міцність

Nubia Red Magic 5G, випущений у Китаї під назвою Red Devil 5G, став першим у світі смартфоном з частотою оновлення екрану 144 Гц. Крім того, він оснащений активним шумозаглушенням і невеликим кулером всередині. Зак Нільсон з YouTube-каналу JerryRigEverything взявся з'ясувати, наскільки міцний він.

Смартфон спереду і ззаду прикритий загартованим склом. На фронтальну панель додатково наклеєна захисна плівка від виробника, але вона досить легко дряпається. Зі склом все складніше – пошкодити його підручними засобами не надто просто.

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Блогер випробував роботу вбудованого кулера і з'ясував, що у звичайному режимі його практично не чути, але ось при активації максимальної швидкості обертання від нього вже виходить досить гучний шум. Однак це дозволяє додатково охолоджувати процесор і інші компоненти під навантаженням.

За словами блогера, смартфон відчувається масивним і надійним. Тест на згинання тільки підтвердив його думки – апарат не піддався ні з одного боку. У результаті Зак Нільсон високо оцінив надійність Nubia Red Magic 5G. Тож геймери можуть не переживати, що у нападі гніву зігнуть смартфон удвоє.

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