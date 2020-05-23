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Переплюне iPhone? Дивіться, як працює система стабілізації в новому Vivo X50 Pro
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Компанія Vivo поділилася у китайській соцмережі Weibo рекламним роликом, що розкриває можливості камери з трьохосьовою стабілізацією нового флагмана Vivo X50 Pro. Дивіться, що вона вміє!
Судячи з ролика, камера у майбутньому смартфоні Vivo буде оснащена розширеними можливостями відеозйомки, а також функцією Sound Zoom.
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Компанія поки не розкриває дизайн пристрою, але авторитетний концептмейкер Бен Гескін поділився найбільш точними рендерами Vivo X50 Pro.
Раніше компанія заявила, що Vivio X50 Pro отримає сенсор основної камери з фокусною відстанню 16-135 мм і 5-кратним оптичним зумом.
Завдяки технології трьохосьового мікрокарданного підвісу (яка використовується у стабілізаторах для камер) Vivo змогла зменшити швидкість затвора X50 Pro для тривалішої експозиції. Це дозволяє камері захоплювати більшу кількість світла, а також забезпечує якісну зйомку при слабкому освітленні.
Очікується, що Vivo проведе презентацію нових пристроїв 1 червня.
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