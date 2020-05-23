Переплюне iPhone? Дивіться, як працює система стабілізації в новому Vivo X50 Pro

Компанія Vivo поділилася у китайській соцмережі Weibo рекламним роликом, що розкриває можливості камери з трьохосьовою стабілізацією нового флагмана Vivo X50 Pro. Дивіться, що вона вміє!

Судячи з ролика, камера у майбутньому смартфоні Vivo буде оснащена розширеними можливостями відеозйомки, а також функцією Sound Zoom.

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Компанія поки не розкриває дизайн пристрою, але авторитетний концептмейкер Бен Гескін поділився найбільш точними рендерами Vivo X50 Pro.

Vivo X50 Pro може виглядати так

Раніше компанія заявила, що Vivio X50 Pro отримає сенсор основної камери з фокусною відстанню 16-135 мм і 5-кратним оптичним зумом.

Завдяки технології трьохосьового мікрокарданного підвісу (яка використовується у стабілізаторах для камер) Vivo змогла зменшити швидкість затвора X50 Pro для тривалішої експозиції. Це дозволяє камері захоплювати більшу кількість світла, а також забезпечує якісну зйомку при слабкому освітленні.

Очікується, що Vivo проведе презентацію нових пристроїв 1 червня.

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