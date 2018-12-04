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У мережі показали занедбані авто на євробляхах

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Частину машин потихеньку розбирають на запчастини - фото 1
Частину машин потихеньку розбирають на запчастини / unian

Як виглядає кладовище автомобілів на європейських номерах.

Далеко не всі авто на єврономерах можна вигідно розмитнити за новим законом. Деякі краще здати на розбирання, ну або просто покинути на звалищі.

І ще: У скільки обійшлося розмитнення першої євробляхи за новим законом: сума

До слова, таке кладовище євроблях існує вже давно біля КПП "Лужанка-Берегшурань". Там уже кілька років залишають проблемні нерозмитнені авто. Як правило, ці машини або несправні, або у них не все в порядку з документами.

Найрізноманітніші авто на угорській, польській та німецькій реєстрації стоять покинуті на узбіччі. Їх вже набралося майже сотня. Частину машин потихеньку розбирають на запчастини, інші – вже встигли стати жертвами вандалів.

У мережі показали занедбані авто на євробляхах - фото 292962

У мережі показали занедбані авто на євробляхах - фото 292963

У мережі показали занедбані авто на євробляхах - фото 292964

У мережі показали занедбані авто на євробляхах - фото 292965

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Джерело: mukachevo.net
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