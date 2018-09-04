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У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram

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Проект показує, що не існує такого поняття, як "ідеальна сім'я" - фото 1
Проект показує, що не існує такого поняття, як "ідеальна сім'я" / iknowhair

Популярних блогерів попросили показати, що відбувається за кадром барвистих ідеальних фотографій їжі у Instagram.

Красиві фотографії часто створюють в незвичайних умовах.

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Надіслані фотографії якнайкраще продемонстрували, що фільтри і вдало обраний ракурс можуть прикрасити реальність і перетворити звичайну фотографію на витвір мистецтва. Представники Wren Kitchens, у яких і з'явилася ідея такого проекту, хотіли показати, що не існує такого поняття, як "ідеальна сім'я". Багатьом блогерам, які розповідають про свої родини, доводиться представляти свій будинок і своє життя в райдужних фарбах, створюючи відчуття того, що вони є ідеальними батьками з такими ж дітьми, всюди порядок і чистота. Погодьтеся, це вже дуже далеке від нашої дійсності.

У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram - фото 274119
У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram
У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram - фото 274118
У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram
У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram - фото 274117
У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram
У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram - фото 274116
У мережі показали закадр ідеальних знімків у Instagram

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Джерело: iknowhair
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