Фотограф показав повний місяць над океаном: вражаючий кадр

Талановитий фотограф вразив мережу ефектним знімком повного місяця у хмарах.

На платформі Reddit фотограф Джон Краус (johnkphotos) поділився казковим фото місяця, яке за лічені години зібрало понад 40 тисяч переглядів. А все тому, що чоловік зумів захопити момент, коли супутник Землі охопили хмари.

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"Я сфотографував повний місяць, який підіймався над океаном крізь хмари, що додало йому прекрасний жовто-золотий відтінок", – відзначив Джон.

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