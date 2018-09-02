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Фотограф показав повний місяць над океаном: вражаючий кадр

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Палаючий місяць над океаном - фото 1
Палаючий місяць над океаном / johnkphotos

Талановитий фотограф вразив мережу ефектним знімком повного місяця у хмарах.

На платформі Reddit фотограф Джон Краус (johnkphotos) поділився казковим фото місяця, яке за лічені години зібрало понад 40 тисяч переглядів. А все тому, що чоловік зумів захопити момент, коли супутник Землі охопили хмари.

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"Я сфотографував повний місяць, який підіймався над океаном крізь хмари, що додало йому прекрасний жовто-золотий відтінок", – відзначив Джон.

I photographed the full moon rising over the ocean through some clouds and atmospheric distortion, which rendered the moon a beautiful yellow-gold hue. from r/space

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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