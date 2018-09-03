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Burning Man-2018: неймовірна атмосфера у яскравих фото

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Burning Man-2018 / Instagram

26 серпня в пустелі Блек-Рок на північному заході штату Невада в США стартував щорічний Burning Man – найбільший в світі фестиваль мистецтва і радикального самовираження. Він завершиться сьогодні, 3 вересня.

Творці Burning Man запевняють, що в дійсності це тимчасове місто і культурний рух, заснований на таких принципах, як відмова від комерції і грошей, радикальна залученість і самовираження, спільна робота і творчість, громадянська відповідальність і екологічний принцип "Не залишай сліду".

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Щороку центром фестивалю стають інсталяції та арт-об'єкти, побудовані в пустелі. Частина з них спалюють після закінчення фестивалю.

Ось як все було:

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Burning Man / Instagram
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Burning Man / Instagram

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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