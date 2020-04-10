У мережі показали загадкову чорну істоту: відеофакт

Інтернет-користувачі були вельми здивовані відео, на якому зняли загадкову істоту чорного кольору, яка розташувалася на камені. Ролик виклав у Twitter користувач @sunnyarkade.

На кадрах видно "масу", що рухається. Якийсь чоловік чіпає її ножем. "Хто-небудь знає, що це?", – йдеться у підписі до відео.

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Ролик дуже швидко став популярним. Його переглянули 19,6 мільйона разів, він має більш як 127 тисяч коментарів і 32 тисячі ретвітів. Користувачі висловлювали всякі припущення, хто б це міг бути. Хтось навіть написав, що це потрапило на Землю з космосу.

Все-таки знайшлися люди, які розповіли, що ця істота може бути немертином – це стрічкоподібні черви, що виділяють велику кількість слизу, яка може паралізувати супротивника. Вони вважаються одними з найдовших черв'яків у світі. Довжина немертина може досягати 55 метрів.

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td — stimulus package (@sunnyarkade) April 2, 2020

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